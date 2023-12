Pardo | «Inter molto più forte della Juventus! Atlético Madrid? Una favorita»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ieri l’ha battuto la Lazio e ha allungato a +4 sulla Juventus.ha commentato la gara dell’Olimpico, oltre al sorteggio degli ottavi di Champions League contro l’, in diretta a Tutti Convocati. SPIETATI – Vittoria contro la Lazio e sorteggio di Champions League contro l’per l’di Simone Inzaghi. Analizzando l’allungo in classifica e la sfida europea prevista per febbraio, Pierluigiha commentato così: «L’leggermentecontro l’. Gli spagnoli sono una squadraostica da sfidare. Hanno adottato, però, un sistema di giocopiù offensivo degli scorsi anni. Occhio a ...