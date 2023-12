Papa Francesco | sì alle benedizioni delle coppie gay o irregolari | ma non è matrimonio

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Via liberaper le" . Con «Fiducia supplicans» del Dicastero per la Dottrina della Fede , approvata da, sarà possibile benedireformate da persone dello stesso sesso ma al di fuori di qualsiasi ritualizzazione e imitazionenozze . La dottrina sulnon cambia, la benedizione non significa approvazione dell’unione . Linee...