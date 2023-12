Papa Francesco approva benedizione per coppie gay | ma non è un matrimonio

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La svolta del Vaticano dache da oggi consente allegay di poter essere benedette anche se la loro condizione sia “irregolare” per l’Istituzione ecclesiastica. Una scelta che segna un importante passo avanti per la Chiesa. La decisione diLa decisione diviene presa di fronte alla richiesta L'articolo proviene da Il Difforme.

Il Dicastero per la Fede: «Non si deve impedire la vicinanza della chiesa , ma questa benedizione non verrà mai svolta contestualmente ai riti ... (corriere)

Via libera alle benedizioni per le coppie "irregolari" . Con «Fiducia supplicans» del Dicastero per la Dottrina della Fede , approvata da Papa ... (feedpress.me)

Sì a "benedizioni di coppie in situazioni irregolari e di coppie dello stesso sesso, la cui forma non deve trovare alcuna fissazione rituale da ... (liberoquotidiano)

Nuova svolta del Vaticano nei confronti delle Coppie gay. Papa Francesco approva la loro benedizione in Chiesa , precisando però che non si tratta ... (ilgiornaleditalia)

Tutto cambia in base a una semplice “dichiarazione” da parte del dicastero per la Dottrina della fede che andrà oltre il precedente divieto Un ... (notizie)

Il più grande contributo di Papa Francesco: aver fatto capire che è urgente riformare il papato

Non è in discussione il primato del Successore di Pietro, la sua missione e il suo ministero. Ciò che va riformato è l'esercizio del potere del Pontefice che non può più essere assoluto e per tutta la ...

Becciu sconvolto, il fratello accusa: «Condanna decisa dal Papa» Corriere Roma

Una "fabrica" di Venezia per il presepe di Papa Francesco a San Pietro: «È rimasto affascinato dall'affresco di Greccio»

VENEZIA - È un presepe dai mille significati, quello che il 9 dicembre è stato inaugurato in piazza San Pietro a Roma. C'è l'aspetto ovviamente religioso, ...

Papa Francesco: “Si alle benedizioni per le coppie omossessuali”

Papa Francesco: "Si alle benedizioni per le coppie omossessuali". La dichiarazione di Bergoglio 'Fiducia Supplicans0' ...