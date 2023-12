Paola Egonu | venticinque anni oltre la rete

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Quante cose si possono realizzare entro i 25? A quell’età i sogni sono sempre più degli obiettivi già raggiunti ma a 25, compiuti oggi, quante cose ha già fatto? Il preludio agli auguri alla campionessa del nostro volley, la più in vista, la più amata e discussa, la più forte – fatemelo dire – forse di sempre, non esclude che i sogni e gli obbiettivi che potrà ancora raggiungere siano altrettanti. Infiniti e senza età come nella vita ogni persona, ma per la giocatrice i sogni fanno rima con i risultati sportivi. Quelli prossimi sono sotto gli occhi e nelle speranze di tutti i tifosi, quelli da ragazza, di, li conosce solo lei e li vive intensamente. Essendo un personaggio pubblico, anche la sfera privata finisce sotto i riflettori e anche per questo quarto di secolo non fa ...