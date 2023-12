Paola & Chiara tornano con il singolo ‘Solo Mai’ | nel videoclip Eva Riccobono

Leggi su funweek

(Di lunedì 18 dicembre 2023), le sorelle del pop italiano, ricon il nuovoSolo Mai. Il brano, scritto e prodotto dalle stesse artiste insieme al produttore svedese Stefan Storm, sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 22 dicembre. Si tratta del terzo inedito dopo Furore e Mare Caos, ed è un viaggio emotivo guidato da sonorità synth-pop e dance degli Anni Ottanta. Solo Mai riflette sullo struggimento interiore dell’essere umano per recuperare il senso più profondo dell’esistenza: l’Amore. Il brano affronta la tendenza verso la competizione, l’appiattimento dei valori e l’ostilità che possono lentamente distruggere il significato della vita. Non a caso, il ritornello, come un mantra, ripete Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai, ...