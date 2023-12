Pane & TikTok La rivincita dei lievitati viaggia sui social

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Grande folla in piazza Diaz a Milano il 6 ottobre scorso. Giovani e giovanissimi stipati sotto i portici. Perché? Vendita di scarpe di Michael Jordan in edizione limitata? Bigliett... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti