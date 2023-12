Pagliuca | «Inter in fuga? Ci andrei cauto! Sorteggio? Punto su tre»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023), che oggi festeggia il suo compleanno, si è espresso sull’. I nerazzurri hanno allungato sulla Juventus e oggi c’è ilChampions League.ED EUROPA ? Gianlucavenuto in collegamento su Radio Anch’io Sport: «I presupposti sono questi, anche se la Juventus senza coppe è sempre pericolosa, il Milan ha voglia di rivalsa, il Napoli non è morto. L’è la più forte e completa, ma parlare diancora no, cicauto. È ancora dura per me. Sommer? Non mi aspettavo così il suo rendimento. Piacevole sorpresa, anche se tra nazionale, Bayern e Borussia si era dimostrato un buon portiere. Ma non mi sarei mai aspettato un suo exploit nel campionato italiano. Analogie col 1998? In quell’anno ...