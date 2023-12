Ottavi di finale Champions League 2024 | calendario | date e orari di tutte le partite

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La fasedella2023/sta per cominciare. Dopo il sorteggio odierno, a Nyon, si delineano gli accoppiamenti delle migliori sedici squadre del continente. E ci sono ben tre italiane: l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli di Walter Mazzarri e la Lazio di Maurizio Sarri.arrivate per seconde nel girone e quindi giocheranno il match di andata tra le mure amiche e quello di ritorno in trasferta. Per quel che riguarda ile il programma delleverrà reso noto dall’Uefa in giornata entro le ore 18. In ogni caso ci sono quattroper l’andata (13-14-20-21 febbraio) e quattroper il ritorno (5-6-13-14 marzo).lesi giocheranno alle ore 21 ...