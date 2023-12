Ottavi Champions League | i sorteggi | le avversarie di Inter | Lazio e Napoli

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Poteva andare meglio. Ecco gli accoppiamenti per glidiestratti oggi alo: PORTO vs ARSENALvs BARCELLONA PSG vs REAL SOCIEDADvs ATLETICO MADRID PSV EINDHOVEN vs DORTMUNDvs BAYERN MONACO COPENAGHEN vs MANCHESTER CITY LIPSIA vs REAL MADRID Essendo arrivate seconde nei loro gironi, le italiane erano state inserite in seconda fascia. Purtroppo per Sarri, Inzaghi e Mazzarri, nessuno dei tre è riuscito a pescare il Real Sociedad. Squadre in prima fascia Bayern, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Barcellona, Dortmund, Atletico Madrid, Real Sociedad Squadre in seconda fascia:PSV,, Psg, Porto, Copenaghen, Lipsia Le date deglidi ...