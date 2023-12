Ospedale San Pio | Edvige Cascone lascia la Direzione sanitaria per “motivi personali”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutonon è più il direttore sanitario dell’San Pio. Ora c’è anche l’ufficialità con la delibera del nosocomio sannita. La notizia era nell’aria da giorni. Laera stata nominata lo scorso mese di ottobre e le ragioni delle proprie dimissioni sono da attribuire, come si legge in un atto deliberativo pubblicato dell’albo pretorio, a “strettamentee organizzativi”. L’ormai ex direttrice sanitario era giunta al “San Pio” succedendo ad un altro dimissionario, Giovanni Di Santo, nominato direttore generale dell’Aziendaregionale del Molise. Toccherà alla direttrice generale Maria Morgante scegliere il sostituto da una lista apposita per un ruolo particolarmente delicato e ...