Orsolini torna ad allenarsi in gruppo

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) – Buone notizie per il Bologna di Thiago Motta e per i fantallenatori. Riccardo, fermo ai box da diverse settimane a causa di problemi fisici, è pronto are a disposizione. Come comunicato dal club emiliano attraverso il consueto report di allenamento,to adcon il resto delsquadra. Di seguito, la nota della società rossoblù: “A due giorni da Inter-Bologna, i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con partitella a metà campo. Riccardoè rientrato ine si è allenato regolarmente con i compagni, differenziato per Jesper Karlsson”. Fantacalcio.it per Adnkronos il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.