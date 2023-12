Oroscopo 2024 di Simon & The Stars | le previsioni segno per segno | “Plutone in Acquario aprirà una nuova era Il Leone fa ‘coming out' ”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Saremo fortunati o sfortunati nel? Ricambiati con passione o scaricati per un nuovo amore? Ci prenderemo delle belle rivincite dopo anni di fatiche oppure dovremo nasconderci persino dal giudizio degli astri per aver osato troppo e male?; The, l’astrologo blogger forse più seguito sui social, ci invita a salire a bordo di un disco volante alla scoperta delle sconfinate distese del sistema solare. E rivela a FqMagazine le anticipazioni del nuovo annoper. Con un breve richiamo ad altre stelle: i vip a cui ogni anno svela in diretta televisiva gioie e dolori dell’anno che verrà. Per chi crede che dall’osservazione degli astri si possano ricavare informazioni utili per la nostra vita e che Carlo Verdone nel personaggio ...