Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi | il saluto speciale!

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF VIP,di nuovo insieme: la modella venezuelana saluta i fan dell’ex vippona salernitana così!(video)GONZALEZINSIEME, ILDELLA VENEZUELANA AI FAN DELLA MODELLA CAMPANA (VIDEO)- Mancava solamente ilufficiale alle Fiorde per sancire l’alleanza tra fandom: ora sì che è cambiato tutto! La fidanzata di Daniele Dal Moro, noto imprenditore veronese d’origine, ha ...