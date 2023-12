OPERAI EDILI

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 18 dicembre 2023) SETTORE: PersonaleoAZIENDA: Orienta spaDATA ANNUNCIO: 02/11/2023SEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa ricerca per azienda edile MANOVALI E/O MURATORI Il candidato ideale ha un esperienza, anche minima, nel settore edile. La risorsa sarà impiegata nelle attività di cantiere, aiuto muratore, stuccatura, rifinitura e manovalanza. I cantieri sono tutti nella zona compresa tra Sansepolcro e Umbertide. Si offre periodo di inserimento finalizzato a stabilizzazione interna. per maggiori info contattare 0758520406