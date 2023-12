Ondata di tumori nel post Covid | “Ma a Bergamo gli screening tengono”

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilin Italia è stato caratterizzato da un’di casi di tumore. Il dato emerge dal censimento ufficiale raccolto nel volume “I numeri del cancro in Italia 2023”, che rispetto agli ultimi tre anni rileva un incremento di 18.400 diagnosi: erano 376.600 nel 2020 e nel 2023 ammontano a 395.000 nuove diagnosi (208.000 negli uomini e 187.000 nelle donne). Il tumore più frequentemente diagnosticato, nel 2023, è il carcinoma della mammella (55.900 casi), seguito dal colon-retto (50.500), polmone (44.000), prostata (41.100) e vescica (29.700). Nel 2022, inoltre, a livello nazionale si è assistito a un calo del 3% della copertura degli, sia quello mammografico (43%) sia quello colorettale (27%). Lucia De Ponti, presidente della LILT – Lega Italiana Lotta aidi ...

In tre anni, l'incremento è stato di fatti di ben 18.400 diagnosi: erano 376.600 nel 2020 e nel 2023 sono stimate in almeno 395.000. Al contempo, è calata in modo preoccupante l'adesione agli ...