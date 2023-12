“Oltre il tempo” | il nuovo singolo di Malcom Raffaello Creatore

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 18 dicembre 2023) foto di Simone MalerbaMILANO – Dal 15 dicembre è in radio , scritto da Giovanni Pezzetti, Andrea Amati e Fabio Vaccaro, già disponibile in digitale, prodotto dall’etichetta Vivir Music Records e distribuito da CD Baby. “Un brano così delicato ma sincero per un momento così difficile – afferma– perché noi uomini possiamo dire a una donna che la amiamo che la vorremmo solo per noi, ma senza che la cosa diventi amore malato, amore non sano, nel ritornello io canto voglio che sia solamente mia, non in segno di possesso ma in senso di amore affetto e con un vero senso di gratitudine verso la donna che amo”. Il video, girato nell’hinterland milanese per la regia di Simone Malerba, descrive la sofferenza di una ragazza che vive un amore tossico nel quale le continue pressioni psicologiche e le violenze rischiano di annientare la sua voglia ...