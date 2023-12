Okafor e Pobega | infortuni Milan | il comunicato

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Non ci sono buone notizie per i due giocatori usciti anzitempo dal campo contro il Monza Non giungono buone notizie in casa. Dopo la gara di campionato contro il Monza, Stefano Pioli deve fare i conti con l'infermeria affollata., infatti, sono usciti infortunati dalla sfida contro i brianzoli di Raffaele Palladino. Questa mattina i