Ok del Consiglio Ue a norme imballaggi L' Italia si difende e vota contro | Non ci soddisfa

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La posizione negoziale delsulla proposta di regolamento non appaga "assolutamente le esigenze del nostro Paese" secondo il ministro Pichetto Fratin

È stato eletto oggi, a Roma presso la sede di rappresentanza dell'Unione Europea in Piazza Venezia, il nuovo coordinatore dell'Assemblea Generale il ... (liberoquotidiano)

Nove consigl Ieri provinciali al centrosinistra , tre al centrodestra . Si è conclusa così la giornata di elezioni per il rinnovo del consiglio ... (noinotizie)

Lo ammetto: i Ferragnez non mi sono mai piaciuti. O meglio, rettifico: Chiara Ferragni non mi è mai piaciuta. Il marito, tale Federico Leonardo ... (nicolaporro)

E’ un Giuseppe Conte a tutto campo quello che si presenta in conferenza stampa alla Camera questa mattina, 18 dicembre. E le prime dichiarazioni ... (open.online)

Un incontro nella Sala del Consiglio “Alessandro Truffarelli” per complimentarsi per il percorso fatto e per augurare i migliori successi per il ... (giornaledellumbria)

Michel, 'vertice straordinario Ue il primo febbraio'

BRUXELLES - "Il vertice Ue straordinario sulla revisionebilancio europeo si terrà il prossimo primo febbraio". Lo ha detto il presidenteUe Charles Michel nel corso di una conferenza stampa con il premier belga Alexander de Croo. Il Belgio detiene la presidenza di turno dell'Ue a partire dal primo gennaio prossimo.

Giuseppe Conte chiede un giurì d'onore «per accertare le menzogne del presidente del consiglio Meloni» - Il video Open

Il II municipio approva un bilancio "inadeguato". Chiesti 80 milioni di euro nel prossimo triennio

Le opposizioni: "Risorse insufficienti" Gli stanziamenti previsti per il II municipio, però, non sono ritenuti sufficienti da una parte del consiglio. Non solo da chi fa opposizione. Partiamo da loro.

Chiara Ferragni, Fedez a Giorgia Meloni: "Mia moglie sbaglia e paga. Voi"

L'influencer annuncia che donerà un milione di euro, il rapper attacca la premier ...