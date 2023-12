Oggi sciopero nazionale sanità | da medici a veterinari Saltano circa 25mila interventi

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Blocco di 24 ore di tutti i servizi dellaospedaliera e territoriale non indispensabili per le diagnosi, le cure non urgenti, la sicurezza e le forniture alimentari. A proclamare l'agitazione Aaroi-Emac, Fassid, Fvm-Federazionee Cisl: "Il Ssn ha bisogno di aiuto"

Sciopero nella sanità oggi, dai medici ai veterinari: chi si ferma e perché

Questa volta a incrociare le braccia sono i camici bianchi dei 'servizi' di Asl e ospedali: veterinari, anestesisti - rianimatori e specialisti di ...

Blocco di 24 ore di tutti i servizi della sanità ospedaliera e territoriale non indispensabili per le diagnosi, le cure non urgenti, la sicurezza e le forniture alimentari. Incroceranno le braccia per ...

Manovra, per medici "è schiaffo a Ssn: altre 48 ore di sciopero a gennaio"

E "senza confronto e senza novità sostanziali sulle richieste alla base delle nostre mobilitazioni, a gennaio proseguiremo con 48 ore di sciopero, le cui date verranno comunicate non appena sentite la ...