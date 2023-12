Obiettivo fusione Ecco i progressi nell’arco del 2023

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 dicembre 2023) È passato un anno dal successo della National ignition facility in California, quando per la prima volta nella Storia gli scienziati hanno raggiunto un guadagno netto di energia da un processo dinucleare. Ci sono riusciti bombardando con 192 laser una piccola capsula contenente degli isotopi dell’idrogeno, “accendendo” il processo die liberando più energia di quella immessa. L’evento è diventato una pietra miliare nella storia della ricerca, una conferma della plausibilità della, come aveva commentato su queste colonne il presidente dell’Associazione Nucleare Italiana Umberto Minopoli, scomparso poco tempo dopo. Da allora gli scienziati del Nif hanno replicato quel successo diverse volte, racconta Nature – sicuramente altre tre, probabilmente cinque, stando ai loro calcoli e all’incertezza dei dati di due ...