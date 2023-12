Obbligo vaccino Covid | tribunale Aquila annulla sanzione a 50enne non inoculato | Illegittima | sieri inidonei ad impedire contagi

La notizia è arrivata anche in Germania : “Roberto Speranza e Nicola Magrini indagati ”. I due, secondo le accuse, “ conoscevano gli effetti avversi ... (ilgiornaleditalia)

Un'insegnante che non si era vaccinata era stata sospesa dal lavoro dal 13 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Nonostante la docente risultasse in ... (ilgiornaleditalia)

Una sentenza del tribunale di Viterbo , pronunciata il 17 maggio, ha stabilito il reintegro in servizio di tre docenti di scuola pubblica, ed ha ... (ilgiornaleditalia)

Obbligo vaccino Covid - giudice Zanda annulla sanzione a infermiera non vaccinata e dispone risarcimento danni da 70mila euro : "Sospensione discriminatoria - somministrazione non impedisce contagi"

Una nuova sentenza di Firenze in materia di Obbligo vaccino Covid ha stabilito che l'infermiera non vaccinata e sospesa per un anno è stata ... (ilgiornaleditalia)