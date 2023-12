Nuovo sciopero della sanità | protestano anche le ostetriche | “In Italia ne mancano 10mila La legge di Bilancio neanche ci considera”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Un’ostetrica ogni 12 letti. Negli ospedalini che applicano il rooming in – il modello che consente alle neomamme di condividere la stanza con il bambino dopo il parto senza limiti di orario – è questo il rapporto. Ciò vuol dire che, nel caso in cui tutte le donne abbiano già partorito, una singola ostetrica può avere contemporaneamente la responsabilità di 24 pazienti, 12 madri e 12 neonati. Questo senzare la possibilità di un parto gemellare. E negli ospedali che, invece, affidano i bambini appena nati al nido, la situazione non è migliore. Per esempio in Calabria, una delle Regioni più in difficoltà, un’ostetrica può trovarsi in mano contemporaneamente le cartelle di 23 donne. Questo perché, secondo i dati raccolti da sindacati e ordine professionale, incirca...