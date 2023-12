Nuovo sciopero dei medici | 25 mila interventi a rischio

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Protestano oggi per 24 ore i sindacati che non avevano partecipato all’astensione del 5 dicembre. “Manovra sbagliata, ci mobiliteremo anche nel 2024”

Referendum Cile, bocciata la nuova costituzione

... che sarà incaricata di redigere unprogetto di Costituzione. Il voto è ancora una volta ... la privatizzazione della sanità; limitazioni al diritto di; la liberazione di violatori dei ...

Un’ostetrica ogni 12 letti. Negli ospedali italiani che applicano il rooming in – il modello che consente alle neomamme di condividere la stanza con il bambino dopo il parto senza limiti di orario – è ...

Nuovo sciopero dei medici contro la manovra: “La sanità pubblica è una mangiatoia per i privati e il governo non mantiene gli impegni”

