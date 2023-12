Nuove sanzioni Ue alla Russia. Ecco cosa c’è nel dodicesimo pacchetto

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il consiglio Ue ha confermato un nuovodiindirizzato verso la Federazione Russa, ildi questo tipo dall’inizio del conflitto in Ucraina nel febbraio 2022. Diversi sono i provvedimenti inclusi nelle misure comminate dagli Stati-membri dell’Unione. A partire da quelli riguardanti il mercato dei diamanti, di cui sono stati proibiti (con decorrenza primo gennaio del 2024) l’importazione, l’acquisto e il trasferimento diretto o indiretto d. Il divieto si applica ai diamanti originari della, ai diamanti esportati d, ai diamanti che transitano ine ai diamanti russi lavorati in Paesi terzi; tuttavia, per quest’ultima categoria il divieto sarà introdotto in modo graduale ...