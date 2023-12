Nuove Regole Anti-Covid per le Vacanze Natalizie | Tamponi Obbligatori in Ospedali e Pronto Soccorso

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma - In vista delle festività, il Ministero della Salute ha introdottoe rinforzato le raccomandazioni riguardo ai test-19, considerando l'attuale intensa circolazione dei virus influenzali e del SarCoV2. La raccomandazione principale riguarda l'effettuazione deiper i pazienti sintomatici del-19 in entrata in, estendendo l'indicazione anche a test per altri virus respiratori. La nuova circolare, firmata dalla direttrice della Prevenzione sanitaria del ministero, Francesca Vaia, e trasmessa alle Regioni, ribadisce e rafforza l'indicazione precedentemente prevista dall'8 settembre 2023. La circolare, intitolata 'Indicazioni per l'effettuazione dei test diagnostici ...