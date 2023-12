(Di lunedì 18 dicembre 2023) Non c’è tempo per rifiatare, visto che il 2024 sarà particolarmente intenso per ilcon Mondiali a febbraio, Europei a giugno e Olimpiadi tra luglio e agosto. Un gruppo disi radunerà a(Spagna) dal 3 al 17 gennaio, coordinato dal tecnico Claudio Rossetto. Tredici azzurri incominceranno così il proprio cammino stagionale. Isono Anita Bottazzo (Fiamme Gialle/Imola), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika), Giovanni Carraro (Fiamme Oro/RivieraDolo), Giovanni Caserta (Esercito/In Sport Rane Rosse), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imola), Paolo Conte Bonin (Fiamme Oro/Team Veneto), Davide Dalla Costa (Fiamme Oro/Team Veneto), Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Stefano Di Cola ...

Cresce in modo sensibile il contingente italiano in vista dell’ultima tappa di World Cup in programma a Budapest da venerdì a domenica. Nicolò ... (oasport)

Nuoto, le ambizioni di Ceccon: "Non penso solo al dorso"

Comunque ci ho messo un po' per rimettermi in carreggiata e nel corso del collegiale a Tenerife (Spagna), insieme al gruppo dei, mi sono sentito sempre meglio. Per gli Assoluti, non credo ...

Nuoto, velocisti in raduno a Tenerife: gli italiani convocati OA Sport

Un gruppo di velocisti azzurri in collegiale a Tenerife. Nuoto•com

Velocisti in collegiale a Tenerife dal 3 gennaio

Il tempo di festeggiare Natale e Capodanno e poi di nuovo a lavoro. Un gruppo di velocisti azzurri, coordinati dal tecnico Claudio Rossetto, sarà in raduno a Tenerife dal 3 al 17 gennaio. Questi i con ...

Nuoto, terza giornata degli Europei di Otopeni con Martinenghi e i velocisti azzurri a caccia del podio! Debuttano Razzetti e Ceccon

E’ il giorno di Alberto Razzetti e Thomas Ceccon che entrano finalmente in gara agli Europei di Otopeni con batterie e semifinali dei 200 misti, gara che ha regalato la qualificazione ai Giochi Olimpi ...