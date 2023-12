“Non voglio lasciare i miei figli” Domenica In | la confessione choc di Wanda Nara

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023)in lacrime aIn. C’è da dirlo, è lei la protagonista assoluta di questa edizione di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 il sabato sera. In tanti la danno per vincitrice assoluta, ma non è ancora detta l’ultima. Nel frattempo,ha voluto raccontarsi da Mara Venier e nel farlo si è commossa non poco raccontando del tumore che l’ha colpita.racconta la sua carriera da ballerina nella celebre trasmissione di Rai 1 del sabato sera, ma anche la sua vita da mamma e il lavoro del sorriso di procuratrice sportiva per il marito, il calciatore Mauro Icardi. >> “Non ci posso credere!”. Ballando, sorpresa incredibile a: è successo in diretta È una buona occasione per conoscere meglio la vita ...