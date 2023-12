Non “sovradetermina” Ferragni | ma s’immischia A Fedez | ma che stai a dì?

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) So’ digitali, so’ ragazzi, so’ imprenditori di nuova generazione. Un po’ti, per dire sopravvalutati. Dal curriculum latitante, un blog, uno sponsor, e nulla più. Dalla formazione lacunosa o lagunare, dunque, come tutti quelli col complesso della cultura, si fanno male con i termini che stridono ma non hanno senso, sassi nel motore della sintassi. Oh, così piccolo borghese, specie da ex rapper contro il sistema che voleva tagliare la gola ai politici, yooh. Imprenditori digitali, cioè fumo, industria di miraggi, sempre tra le palle, tronfi quando si palesano, quando affondano, quando si discolpano. Quando si soccorrono, ma più da soci in affari che tra coniugi, prendi ilche dice “Non sovradetermino” Chiara, e cosa intenda nel suo zoppicare semiologico non lo sa neanche il Padreterno. Però parrebbe una cosa ...