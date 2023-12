Non solo uva da vinificare ma anche da trasformare in pezzi unici di alta moda

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Chi meglio di una donna affermata e di successo, proprietaria di un brand urban e contemporaneo come Stella McCartney poteva sposare i valori di una delle Maison de Champagne più famose al mondo? «Sono davvero entusiasta di far parte di questa innovativa partnership tra una casa die una Maison de Champagne, legate dalla comune passione per la sostenibilità, la lavorazione artigianale e l’innovazione. Questa collaborazione costituisce il perfetto connubio tra la mia visione cruelty-free e gli straordinari ingredienti naturali di Veuve Clicquot» ha affermato la proprietaria del brand. L’oggetto di interesse riguarda lo studio innovativo che ha portato alla creazione di un’alternativa pioneristica alla pelle animale, realizzata con gli scarti dell’uva provenienti dai vigneti di proprietà di Veuve Clicquot. Un progetto di lungo termine, con visioni comuni tra i due ...