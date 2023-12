Non serve leccargli così il cu*** | Mourinho | un fuorionda raggelante | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La gaffe di Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, non è passata inosservata. Con il microfono aperto, ha pronunciato "Non ha bisogno di queste leccate di c*lo” durante la domanda che il suo collega Angelo Mangiante ha rivolto a José, nella conferenza stampa al termine del k.o. della Roma a Bologna. Mangiante stava elogiando il lavoro fatto dallo Special One in questi suoi anni da allenatore giallorosso, proprio nella sera in cui ha annunciato pubblicamente la sua volontà di voler restare sulla panchina della Roma anche il prossimo anno, nonostante il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Poi le parole di Nosotti, che hanno creato imbarazzo non solo alla stessa emittente satellitare. Nosotti si scusa: “Mortificato, commento da spogliatoio” Dopo la gaffe, Nosotti ha chiesto scusa. Lo ha fatto con un post pubblicato su X, facendo ammenda per ...