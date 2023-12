Non allargate il conflitto | l' avvertimento Usa ad Hezbollah

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il capo del Petangono, Lloyd Austin, esorta il movimento sciita a non aprire un secondo fronte in Libano. Rchciesta che riguarda anche Israele. Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha ribadito che lo Stato ebraico "non esiterà a ad agire"