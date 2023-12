No tax area | cosa cambia nel 2024 Tutte le novità previste

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La soglia di reddito sotto la quale i contribuenti non sono tenuti a versare le tasse viene definita no tax. Questa particolare agevolazione funziona come i meccanismi utilizzati per calcolare l’imposta sul reddito e le varie detrazioni fiscali. A cui si aggiungono anche altri elementi, come ad esempio la presenza di persone a carico e lo stato civile del contribuente. Ma perché è stata introdotta la no tax? Questa misura è strettamente collegata a delle considerazioni di giustizia sociale, sostenibilità economica ed equità fiscale. L’obiettivo della no tax, sostanzialmente, è quello di andare ad alleviare il peso fiscale delle persone con i redditi più bassi. Per qualcuno il concetto di no taxpotrebbe apparire complesso. La misura si riferisce a quella porzione di reddito, che può derivare dal ...