No Tav | protesta al cantiere | “Salvini vuole l’Altà velocità e il Ponte sullo Stretto | due opere che usano soldi pubblici per devastare territori”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “il Tav e il. Duechepermentre le priorità sono altre”. Lo dicono le attiviste e gli attivisti del movimento No Tav che questa mattina si sono dati appuntamento in Valsusa per contestare la visita alTav del vicepremier e leader leghista. “Una giornata storica” ha dettoche ha annunciato il passaggio del primo treno della linea nel 2032. “Ma questi annunci ci sembrano una farsa – dicono i No Tav che da oltre trent’anni lottano contro la grande opera – abbiamo visto passare 19 governi ma non è stato fatto ancora nulla”. E la Valsusa continua ad essere “militarizzata” ...