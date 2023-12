No! Quest’uomo palestinese non è un attore che finge di venire colpito dai soldati israeliani

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Un video mostra un uomo in abiti civili arabi cadere a terra di fronte a dei militari. In sottofondo si sente un’esplosione. Il video viene condiviso da pagine e utenti che accusano i palestinesi di inscenare gli attacchinella retorica ormai nota come Pallywood. In realtà, il video non è recente, ma del 2015, e l’uomonon è un: cade davanti aiperché sviene. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“. Per chi ha fretta: Un video mostra un uomo in abiti civili arabi cadere a terra di fronte a dei militari. Si sente un’esplosione, ma quando arriva l’uomo sta già cadendo. Il video viene ...