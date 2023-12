NJPW | Rinnovato il contratto USA con AXS TV | i dettagli

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Lae AXS TV hanno ufficializzato il rinnovo delper la trasmissione in USA dei match della promotion nipponica per tutto il 2024. L’annuncio congiunto è arrivato nel pomeriggio italiano, con il network che porterà dunque 45 nuovi episodi a tinte New Japan nei prossimi 12 mesi. Si partirà il prossimo 11 gennaio, sempre di giovedì come consuetudine, con uno degli incontri principe della card di WrestleKingdom 18, ovvero Will Ospreay vs Jon Moxley vs David Finlay con in palio l’IWGP Global Heavyweight Championship. Ma non solo, visto che tutto gennaio sarà dedicato alla riproposizione degli incontri più importanti che si terranno al Tokyo Dome: il 18 gennaio toccherà a Bryan Danielson vs Kazuchika Okada mentre, sette giorni più tardi, la serata sarà dedicata all’IWGP World Heavyweight Championship Match tra SANADA e Tetsuya Naito.