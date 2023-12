Nicoli Trasporti Spedizioni Spa, saper percorrere nuove strade è un marchio di fabbrica da 50 anni

Pasquale, fondatore dell'omonima impresa di autotrasporti e logistica partita mezzo secolo ... diventata uno dei giganti deie della logistica Un 'gigante del settore' che vanta una ...

Nicoli Trasporti Spedizioni Spa, l’azienda capace di percorrere sempre nuove strade TGCom24 - StradaFacendo

Pasqualino Nicoli, mezzo secolo di trasporti: «Tutto iniziò col primo camion, un rottame» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Nominato un nuovo membro della COMCO

Berna, 15.12.2023 - Il 15 dicembre 2023 il Consiglio federale ha nominato Mauro Nicoli nuovo membro della Commissione della concorrenza (COMCO). Nicoli, 42 anni, entrerà in carica il 1° gennaio 2024 e ...

Ponte San Nicolò. Pirata della strada 77enne incastrato dalle telecamere: fuggì dopo aver tamponato un’auto

PONTE SAN NICOLO' - Ha tamponato un’auto e si è dato alla fuga. Non sapeva che proprio in quel punto vi è un sofisticato sistema di videosorveglianza in grado di ...