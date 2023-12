(Di lunedì 18 dicembre 2023) ROME, Dec. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE), uno dei principali operatori di gioco online, è entusiasta dire una nuova partnership strategica con, un importante sviluppatore di giochi noto per i suoi contenuti di casinò innovativi e coinvolgenti. Questa entusiasmante combinazione migliorerà ulteriormente l'esperienza di gioco degli utenti di, introducendo una serie di titoli accattivanti provenienti dall'ampio catalogo di. Grazie a questa partnership,introdurrà i giochi disulla propria piattaforma tra cui alcuni alcune delle loro slot chiave come Candyways Bonanza 2 Megaways, Book of Adventure Super Stake e Greedy Fox. Tutti giochi ...

NetBet Italia annuncia la partnership con Red Tiger

ROME, Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) - -, uno dei principali operatori di gioco online, ha annunciato la sua nuova partnership con il rinomato fornitore di software Red Tiger. Questa collaborazione porta ai giocatori italiani ...

NetBet Italia annuncia la sua collaborazione con Stakelogic Adnkronos

NetBet Italy Announces Partnership with Stakelogic – Sbircia la Notizia Magazine Sbircia la Notizia Magazine

NetBet Italia annuncia la sua collaborazione con Stakelogic

ROME, Dec. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, uno dei principali operatori di gioco online, è entusiasta di annunciare una nuova partnership strategica con Stakelogic, un importante sviluppat ...

NetBet Italy Announces Partnership with Stakelogic

ROME, Dec. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italy, a leading online gaming operator, is thrilled to announce a strategic partnership with Stakelogic, a prominent game developer known for their inno ...