Nessun sussulto per la Paperdi Caserta | al PalaMacchia passa Livorno

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIlnon porta la svolta sperata. Lasi arrende alla forza della Akern Libertas, che si impone per 70-54 e rimane nelle zone altissime di classifica; i bianconeri, in partita per oltre venti minuti, pagano le brutte percentuali dall’arco dei 6,75 che non hanno permesso alla squadra di Ciro Dell’Imperio di provare a rimettere in piedi la sfida. Sergio e compagni sono stati in partita per tutti i primi 20’, nonostante il 2/11 dalla distanza, grazie ad una buona applicazione difensiva ed un ordinato gioco di attacco. Dopo l’intervallo lungo, laha continuato a non trovare il canestro dalla distanza (alla fine la percentuale di realizzazione sarà del 13%) ed ha pagato un avvio arrembante dei toscani che hanno potuto godere anche del ...