(Di lunedì 18 dicembre 2023) Errori di grammatica, punteggiatura sbagliata, povertà di lessico e poche letture: “Così chat e social rovinano la lingua dei nostri ragazzi”. Lo studio guidato dal linguista Nicola Grandi in 45 atenei

Né virgole né congiunzioni. I figli di WhatsApp arrivano all'università, ma non sanno più scrivere un testo complesso

Scrivono, costantemente. Messaggi brevi, spezzettati, arricchiti di emoticon. Frasi non per forza stringate ma immediate, ispirate dal momento, sollecitate dall'interlocutore. Con il risultato che ...

La punteggiatura:

La virgola, «Ho lavorato a un poema tutto il giorno ... I due punti aiutano, soccorrono, puntano a spiegare. Possono sostituire congiunzioni causali, dichiarative, consecutive. La frase si ferma per ...