NBA | risultati della notte 18 dicembre | Celtics imbattibili in casa | non basta un grande Banchero Bucks vittoriosi | Gallinari poco impegnato

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Andata in archivio laNBA. Sono state cinque le partite ad animare la scenalega più spettacolare e importante del mondo del basket. Match particolarmente intensi in cui le emozioni non sono mancate certamente. Andiamo a scoprire l’andamento degli incontri. Al Frost Bank Center San Antonio è tornata a conoscere il saporesconfitta. Dopo aver tirato un sospiro di sollievo nella vittoria contro il Lakers, gli Spurs hanno subìto una dura lezione dai Pelicans e lo score di 146-110 è stato assai impietoso. Un primo quarto devastante per New Orleans (33-20) ha deciso sostanzialmente la partita e il terzo periodo (44-27) ha messo la parola fine. Sugli scudi CJ McCollum (29 punti) e Brandon Ingram (26) capaci di siglare 11 delle 14 triple tentate. Inutile la prestazione di Victor Wembanyama: doppia doppia da 17 punti e 13 ...