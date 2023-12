NBA 2023 2024 | Warriors vincono a Portland ma Curry chiude con 0 triple segnate | non accadeva dal 2018

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Solamente cinque incontri si sono disputati nella giornata di domenica nelle arene NBA per la regular seasone in tutti e cinque sono stati rispettati i pronostici della vigilia. RISULTATI E CLASSIFICHE In un match d’alta classifica ad Est, i Boston Celtics hanno dominato gli Orlando Magic nonostante un Paolo Banchero in serata giusta sin dai primi possessi di gara. L’ex giocatore di Duke mette a tabellino una doppia doppia da 36 punti e 10 rimbalzi, ma i Celtics con tutto il quintetto che scollina sopra i 10 punti e in particolare con i 31 di Jaylen Brown riescono ad impors 114-97. Senza storia il successo esterno dei New Orleans Pelicans, che a San Antonio si impongono per 110-146 sugli Spurs con un McCollum da 29, un Ingram da 26 e un Valanciunas da 15+15. Solito boxscore importante per Wembanyama con 17+13+4 stoppate, ma che non incide ...