Natale di solidarietà | Magnetti Building sceglie panettoni e borse realizzati dai detenuti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Carvico. Unall’insegna dellaper, l’azienda di Carvico del Gruppo Grigolin, che quest’anno ha deciso di rivolgersi aidella casa circondariale di Bergamo per i consueti regali destinati ai propri dipendenti,ndo l’eccellenza del laboratorio dolciario interno al carcere per i proprie la manualità del laboratorio Ricucendo Tex Lab per dellespeciali., i mesi scorsi, ha scelto di commissionare 190al laboratorio dolciario interno alla struttura detentiva. I tipici dolci natalizi sono poi stati “confezionati” all’interno dispeciali, realizzate anch’esse dal laboratorio Ricucendo Tex ...