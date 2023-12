Natale al Santobono | Giacomo Garau e Sorì sostengono l’iniziativa di Artis Suavitas Aps

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Gusto, arte, cultura e tanta solidarietà, sono queste le coordinate tracciate dal M°che, con il supporto di, eccellenza del comparto lattiero caseario, giovedì, 21 dicembre 2023, ospita presso Olio & Basilico di Calvi Risorta (Ce), la maratona benefica “al– un libro per un sorriso”, organizzata daAps, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, in collaborazione con la Fondazione “Pausilipon onlus”. Dal 8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, presso i due presidi ospedalieri dell’A.O.R.N. “– Pausilipon” di Napoli, sono allestite, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, due “Stanze delle Meraviglie”, all’interno delle quali i bambini in degenza potranno vivere ...