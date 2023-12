Napoli | stop per Elmas | lesione di basso grado al bicipite femorale

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilperde Eljif, che salterà la partita contro la Roma all’Olimpico. Il macedone si è sottoposto questa mattina a esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato unadidelsinistro. Il centrocampista azzurro ha già iniziato le terapie. Lavoro personalizzato in palestra per Anguissa che nella gara contro il Cagliari ha riportato un trauma contusivo al piede destro. Per il resto della squadra focus sulla tattica alla vigilia del match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Frosinone. SportFace.