(Di lunedì 18 dicembre 2023) Sarà ancora unacontroin Europa. Per lainsi ripete il confronto tra le due formazioni. La squadra di Mazzarri affronterà quella di Xavi per gli ...

Napoli, riecco il Barcellona: è la terza volta in cinque anni, i precedenti

Sarà ancora una voltacontro Barcellona in Europa. Per la terza volta in cinque anni si ripete il confronto tra le due formazioni. La squadra di Mazzarri affronterà quella di Xavi per gli ottavi di finale di ...

Napoli, riecco il Barcellona: è la terza volta in cinque anni, i precedenti Corriere dello Sport

Napoli, riecco Osimhen-Kvara. CorSport: "Interrotto un digiuno di quasi tre mesi" Tuttofrosinone

Champions, il calendario completo degli ottavi di finale

Definito il quadro con date e orari delle sfide ad eliminazione diretta della coppa più importante: tutti i dettagli ...

SPORTITALIA - ADL pronto a intervenire sul mercato, non solo i quarti in ballo

La redazione di Sportitalia ha fatto il punto sull'attualità di casa Napoli soffermandosi sulle possibili mosse in sede di mercato in vista del prosieguo stagionale, tra campionato e Champions League: ...