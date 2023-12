Napoli | report da Castel Volturno | in vista della Coppa Italia chance per Gollini

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il, dopo aver ritrovato la vittoria contro il Cagliari, si prepara ad affrontare il match valevole per gli ottavi di finale di, contro il Frosinone al Maradona. Nel giorno in cui il verdetto dall’urna di Nyon ha decretato il Barcellona come prossimo avversario in Champions League, aMazzarri ha condotto la seduta indel match di. Il tecnico toscano farà un turnover abbastanza ampio per permettere a tutti di giocare ma anche per far riposare i titolari insfida di sabato all’Olimpico con la Roma in campionato. Assenti alla rifinitura sia Elmas che Anguissa. Il macedone si è sottoposto ad un esame strumentale stamattina che hanno evidenziato una lesione ...