(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) – Undi meno di un mese è morto questa mattina, 18 dicembre, in undi Quagliano (). I carabinieri sono intervenuti su richiesta del 118 nella struttura di via San Francesco a Patria. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i genitori del piccolo, quando si sono svegliati, lo hanno trovato che

Napoli, neonato muore in culla in albergo: aperta un'inchiesta

L'episodio è avvenuto in un albergo di Qualiano. Il bimbo aveva meno di un mese Undi meno di un mese è morto questa mattina, 18 dicembre, in un albergo di Quagliano (). I carabinieri sono intervenuti su richiesta del 118 nella struttura di via San Francesco a Patria. ...

Napoli, neonato morto in culla in hotel a Quagliano: aperta un'inchiesta Adnkronos

Si svegliano e trovano il neonato di un mese morto, il dramma in hotel a Qualiano (Napoli) Fanpage.it

Napoli, neonato muore in culla in albergo: aperta un'inchiesta

Un neonato di meno di un mese è morto questa mattina, 18 dicembre, in un albergo di Quagliano (Napoli). I carabinieri sono intervenuti su richiesta del 118 nella struttura di via San Francesco a Patri ...

Neonato morto in culla in un hotel di Qualiano: è giallo

Un neonato di poco meno di un mese è morto questa mattina all'interno di una camera d'albergo in via San Francesco a Patria nel comune di Qualiano. Sul posto sono intervenuti ...