NAPOLI MILIONARIA | SCALERA E GALLO PORTANO IN TV UNO DEI CAPOLAVORI DI DE FILIPPO

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dopo “Natale in Casa Cupiello”, “Sabato, Domenica e Lunedì” e “Filumena Marturano” la collection Decontinua con “!”, in onda lunedì 18 dicembre in prima serata su Rai1. Con Massimilianoe Vanessa, e la regia di Luca Miniero, per una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction,è la commedia più “contemporanea” dell’autore napoletano, con i suoi riferimenti alle aberrazioni delle guerre e al potere del denaro. Un nuovo capitolo dell’ambizioso progetto di trasposizione filmica deiteatrali di Eduardo De, grande protagonista del teatro italiano e internazionale, che impegna la Rai nel suo ruolo centrale di Servizio Pubblico, dedicato a custodire e ...