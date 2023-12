“Napoli milionaria!” | Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera riportano in tv il mito di Eduardo

Leggi su amica

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Sì, “ha da passa’ ‘a nuttata”. Napoli milionaria!, in onda lunedì 18 dicembre alle 21.30 su Rai 1, riporta in tv ildiDe Filippo. Un film che fa parte di un ambizioso progetto di adattamento cinematografico dei capolavori teatrali del geniale innovatore e figura di spicco nel teatro italiano e internazionale. Disponibile anche in streaming sulla piattaforma Raiplay, Napoli milionaria! è il quarto appuntamento conDe Filippo in tv: segue Natale in casa Cupiello, Sabato, Domenica e Lunedì e Filumena Marturano. E anticipa Non ti pago, che andrà in onda con la regia di Edoardo De Angelis il 2 gennaio 2024, sempre su Rai 1. Sempre in prima serata. Torna la coppiae ...