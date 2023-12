Napoli Milionaria! | la recensione | la potenza di De Filippo e un adattamento tv che funziona

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ladi: Luca Miniero porta sulla Rai l'opera di Eduardo De, partendo da Forcella per allargare lo sguardo verso il futuro dell'Italia. Eccezionali Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. Da Forcella all'Italia, e poi la poesia, le parole, la semplicità nella solennità, perché prima era più difficile, ma forse c'era una voglia di cambiamento che, oggi, è stata avvilita e impaurita. Vedendodi Luca Miniero,prodotto da Picomedia e Rai Fiction, viene fuori tutta l'attualità di Eduardo De. Un'attualità in qualche modo avanguardista, se pensiamo che la commedia è stata scritta nel 1945. Periodo di tumulti, di guerra e di speranza, di un'Italia che cambiava, tra la tradizione e la ...

